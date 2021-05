Incidente questa mattina a San Giovanni in Persiceto. A perdere la vita F.M., 63 anni, dipendente comunale, che questa mattina, in Circonvallazione Italia, ha perso il controllo della Bmw che guidava finendo fuori strada.

Dai primi accertamenti è probabile che l’uomo, molto conosciuto a San Giovanni in Persiceto, sia stato colto da un malore.