A Persiceto al via la rassegna estiva “Ma che estate!”

Prende il via la rassegna “Ma che estate!” promossa dal Comune di Persiceto per offrire un cartellone ricco di eventi culturali da godersi in tutta sicurezza e all’aria aperta: nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre le serate estive saranno animate da spettacoli, incontri letterari, proiezioni cinematografiche, iniziative di approfondimento storico-artistico, visite guidate, eventi musicali, giochi e attività dedicate ai bambini e tanto altro; i singoli eventi si svolgeranno in luoghi appositamente attrezzati nel rispetto delle norme anti-contagio.

Il Comune di Persiceto ha organizzato un cartellone estivo per far ripartire gli eventi culturali in sicurezza e all’aria aperta: analogamente allo scorso anno, il programma si suddivide in varie tipologie di proposte, per offrire una grande quantità di eventi con capienza limitata. Fra questi l’omaggio a Gino Pellegrini, per celebrare quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno del grande artista, con una grande mostra all’interno della chiesa di San Francesco, proiezioni di film a cui lo scenografo collaborò durante il suo periodo a Hollywood e l’inaugurazione dei recenti lavori di restauro di piazzetta Betlemme; diverse poi le iniziative dedicate a Dante in collaborazione con varie associazioni del territorio per celebrare il 700esimo anniversario della sua morte; immancabili le serate di promozione alla lettura organizzate dalle tre biblioteche comunali, con la rassegna “Ma sei fuori?!?”, che proporrà presentazioni di libri, incontri con l’autore, dibattiti, narrazioni e musica; in programma anche tanti appuntamenti per i bambini, tra cui la rassegna di spettacoli in collaborazione con Wanda Circus nel parco delle Piscine e nel parco Sacenti a Decima.

Martedì 22 giugno, ore 20.45, presso il Chiostro di San Francesco presentazione del libro “Bertoldo e Bertoldino” (Pendragon, 2019) di Giulio Cesare Croce, illustrato da Giuseppe Palumbo, organizzata dalla Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti; l’iniziativa è inserita nella rassegna di eventi estivi all’aperto “Ma sei fuori!?! Biblioteche all’aria aperta” organizzati dalle tre biblioteche comunali.

Giovedì 24 giugno, ore 20.45, presso il Chiostro di San Francesco presentazione del libro “Nel fatal giorno del saccheggio. San Giovanni in Persiceto 1º giugno 1799” di Alberto Tampellini (Edizioni Marefosca, 2021), alla presenza dell’autore, organizzata dall’Associazione Culturale Marefosca, con il patrocinio del Comune di Persiceto, in occasione della “Fîra di âi”.