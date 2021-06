Bologna: da Fratelli d’Italia la solidarietà a Padre Domenico per l’aggressione subita

Siamo preoccupati per quanto successo a Padre Domenico Vittorini, cappellano della Polizia di Stato e priore della Basilica di San Giacomo. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al ministro di culto, ricordando il suo prezioso impegno in favore dei bisognosi, vero esempio di carità e generosità.

Questo ennesimo episodio pone nuovamente l’accento sul problema sicurezza in città, in particolare nella zona universitaria, da tempo ormai abbandonata alla deriva e fuori controllo.

A Padre Domenico vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

Un ringraziamento va alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha permesso l’individuazione dell’aggressore.

Galeazzo Bignami

Deputato FdI

Responsabile nazionale Dipartimento Legalità, Sicurezza, Immigrazione



Marco Lisei

Capogruppo FdI in Regione Emilia Romagna

Francesco Sassone

Capogruppo FdI Comune di Bologna