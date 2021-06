Calderara, mille persone in piazza per Giacobazzi e Pizzocchi

Cominceranno lunedì 28 giugno alle ore 10:30 le prenotazioni per lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. Lo show del duo comico emiliano-romagnolo, tra i pezzi forti della rassegna culturale estiva di Calderara di Reno, è in programma sabato 17 luglio alle 21 in piazza Marconi, sede del Municipio, davanti a una platea che potrà accogliere fino a 1.000 persone. Andrea Sasdelli e Maurizio Pagliari, alias Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi, porteranno sul palco i loro personaggi più conosciuti e nuove gag, per uno spettacolo che sarà a Calderara il primo con tanto pubblico dall’inizio dell’emergenza Covid.

Per prenotare gratuitamente il proprio posto allo show, che si svolgerà nel totale rispetto delle misure anticontagio, si potrà, a partire dalla 10:30 di lunedi 28 giugno, scegliere la modalità online, ossia il sito vivaticket.com, oppure recarsi in uno dei punti vendita del circuito o alla Casa della Cultura “Italo Calvino”. Ogni persona potrà prenotare al massimo 5 posti e adovrà inserire anche i nominativi delle altre persone per consentire il tracciamento anti Covid-19.

“Ci stiamo riappropriando della normalità – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, dei nostri spazi, delle nostre piazze, del contatto, della cultura. Lo faremo anche sorridendo, e per questo tengo particolarmente allo spettacolo di Giacobazzi e Pizzocchi. Perché bisogna ridere e sorridere anche nei momenti difficili. Crediamo tanto nel cartellone che da quasi un mese stiamo proponendo, e tante energie abbiamo investito nella sua realizzazione: penso che uno spettacolo comico, divertente come questo farà bene alla comunità. Stiamo producendo un grande sforzo, insieme al servizio Cultura che ringrazio, perché la serata si svolga nel modo più sicuro e sereno possibile, e sia un momento indimenticabile. Rideremo insieme per lasciarci alle spalle, speriamo definitivamente, l’incubo pandemia”.

Lo spettacolo di cabaret fa parte di CulturaraEstate 2021, la rassegna allestita da Culturara, il sistema culturale di Calderara, che nell’ambito di Bologna Estate prevede oltre 40 appuntamenti, tutti gratuiti: il sistema culturale di Calderara di Reno, voluto dall’amministrazione comunale per ottimizzare la sinergia tra pubblico, privato e terzo settore, sta presentando in queste settimane un programma di otto spettacoli teatrali, sette concerti, nove film, tre laboratori, sei incontri, sette percorsi sul territorio, due visite guidate naturalistiche e un evento speciale. Il tutto realizzato da Casa della Cultura Italo Calvino/Cronopios, Teatro Spazio Reno, Biblioteca Rinaldo Veronesi e Servizio Cultura, in collaborazione con le realtà associative del territorio e di Bologna.

