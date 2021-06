Decima, Franco Govoni ricorda Enzo Minarelli

Per chi, come il sottoscritto, è nel mondo del Carnevale da 45 anni Enzo era una figura storica e un caposaldo del Carnevale di Decima. Di Lui posso ricordare il viaggio che facemmo insieme, quando poco più di un anno fa andammo nella sede di TRC a Modena, per parlare e presentare il carnevale di Decima, ovviamente con uno dei suoi costumi. Nelle chiacchiere emergeva la sua voglia e il desiderio di vivere il carnevale e i costumi erano lo strumento per interpretare il senso più profondo del Carnevale. Forse, come spesso a volte succede, troppo poco apprezzato nel “Patrio Carnevale”. Lui, comunque, sempre orgoglioso di rappresentare “la Sua Cisanova” e il “suo Carnevale nel Mondo”. “Sit tibi terra levis”. “Che la terra ti sia lieve”.

Franco Govoni