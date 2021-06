Persiceto, inaugurata la nuova rotonda in via Bologna

Nella mattina di giovedì 24 giugno si è tenuto l’evento ufficiale per inaugurare il completamento della nuova rotonda all’intersezione tra via Bologna, circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto. Al centro della rotatoria è stata inoltre svelata la statua dedicata al patrono di Persiceto, San Giovanni Battista, di cui si celebra proprio oggi la ricorrenza.

La rotatoria costituisce la porta di ingresso al centro abitato per chi arriva da Bologna, pertanto è stato studiato e realizzato un progetto artistico di arredo urbano per valorizzarne l’aspetto, coinvolgendo gli artisti Nicola Zamboni e Sara Bolzani, per la realizzazione della statua, e Fiorenza Pancino, per la decorazione della pavimentazione. Al centro della rotatoria sono richiamati i colori dello stemma comunale, azzurro, verde, giallo, bianco e rosso, a cui è stato aggiunto il rosa a rappresentare la femminilità. Gli elementi rappresentati intorno alla statua sono sei, come gli elementi dello stemma, tre pesche e tre gigli. Le sculture botaniche ai piedi della statua e i germogli a pavimento rappresentano il fiorire degli intenti e dei progetti. Il grigio-argento del pavimento rappresenta il colore della politica, arte del compromesso al servizio della comunità.

Nel nuovo parcheggio adiacente alla rotonda si sono tenuti gli interventi del Sindaco Lorenzo Pellegatti, dell’assessore ai Lavori pubblici Alessandra Aiello, della responsabile dei lavori per il Comune Sabrina Grillini, degli scultori Nicola Zamboni e Sara Bolzani e della ceramista Fiorenza Pancino.

In prossimità della rotonda sono stati inoltre riqualificati i marciapiedi, installando indicatori tattili a terra che consentono il superamento delle barriere percettive, rendendoli accessibili e sicuri per disabili visivi; tali indicatori sono anche mappati, con possibilità di connessione tramite apposita applicazione dal cellulare collegata al bastone per non vedenti.

