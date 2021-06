Persiceto, inaugurata la sede della Lega di Terred’Acqua

Si è tenuta nella mattina di sabato 26 giugno l’inaugurazione della nuova sede della Lega di Terred’Acqua in quel di San Giovanni in Persiceto.

Al taglio del nastro della sede, situata in via Pellegrini, sono intervenuti il senatore della Lega Andrea Ostellari, il consigliere regionale della Lega Michele Facci, il sindaco di Sant’Agata Giuseppe Vicinelli, il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti con il vicesindaco Valentina Cerchiari, il referente della Lega di Terred’Acqua Lorenzo Balboni e consigliere comunale “Lista Civica per Crevalcore e frazioni”, Lorenzo Garagnani consigliere comunale “Uniti per Sala Bolognese”.

Nel’occasione, presenti una quarantina tra simpatizzanti e sostenitori oltre a un significativo schieramento di forze dell’ordine, numerosi gli attestati di stima espressi nei confronti dell’attuale amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto e un sincero invito verso la riconferma dell’attuale sindaco Pellegatti, in previsione delle elezioni di ottobre.