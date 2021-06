Sant’Agata: “A mano A mano” si riparte

A mano a mano proviamo a ripartire. Un passo alla volta.

E così il teatro si fa piazza, si fa strada, abita i luoghi e fa incontrare le persone. Inventa nuovi spazi. Riporta le persone alla indispensabile socialità umana in tutta sicurezza, inventandosi nuove capienze e nuovi eventi.

Il teatro è comunità, vive sul territorio, abita le vite dei cittadini: per questo motivo esce dalle splendide mura contenitore per inserirsi nel paese. E lo fa pensando a spazi diversi e andando incontro al pubblico.

Stagione teatrale, Festamobile, Festa del teatro per ragazzi, presentazione libri, incontri in musica, film (in Piazza Martiri e presso la Biblioteca Margherita Hack) e una mostra fotografica (Sala Nilla Pizzi) dedicata alla realizzazione di una grande opera di street art intitolata a Nilla Pizzi (foto di Luciano Bovina): saranno questi gli appuntamenti della stagione estiva organizzata dal Bibiena.

Arena estiva, Centro Sportivo via Rubiera (ingresso via 21 aprile): sabato 12 giugno “Procidana” con Beppe Barra, giovedì 17 giugno “Forever” con Francesco Bianconi, giovedì 24 giugno “London 69” performing The Beatles, giovedì 1 luglio “Desidera” tour con Cristina Donà.

Piazza Martiri: martedì 8 giugno “Cotto alle otto: Vittorio De Scalzi” Massimo Cotto incontra Vittorio De Scalzi, martedì 15 giugno “Cotto alle otto: Drigo” Massimo Cotto incontra Drigo Dalla, martedì 22 giugno “Cotto alle otto: Teresa De Sio” Massimo Cotto incontra Teresa de Sio. Tariffe: intero 17€, riduzioni 16€, riduzioni per età 14€. Teatro Comunale Ferdinando Bibiena, via 2 Agosto 1980, 114 – 051 6818942, info@teatrobibiena.it Inizio spettacoli ore 21.

1a festa del teatro per bambini e ragazzi: sabato 5 giugno Fantateatro “Cappuccetto rosso” (Piazza Martiri, ore 11), 5 giugno Teatro Scalzo Genova “Frullo e pirullo” (Piazza Scandellari, ore 15), 5 giugno Bam Bam Teatro “La guerra dei bottoni” (Piazza Martiri, ore 17), 5 giugno Gruppo Pantarei “Il giardino dei giganti” (Area Verde Berlinguer, ore 18.30), 5 giugno Caotica Musique “La storia del rock” (Piazza Martiri, ore 21); domenica 6 giugno Baule Volante “Nico cerca amico” (Piazza Martiri, ore 11.30), 6 giugno Compagnia Samovar “Tre quarti” (Area Verde Berlinguer, ore 15), 6 giugno Roberto Anglisani “L’avventura di Nino” (Piazza Martiri, ore 17), 6 giugno Teatro Telaio “Abbracci” (Piazza Scandellari, ore 18.30), 6 giugno Teatro Perdavvero “I musicanti di Brema” (Piazza Martiri, ore 21). Ingresso gratuito con prenotazione.

teatrobibiena.it