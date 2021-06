Crevalcore: “Ripartiamo all’aperto”

Avremmo voluto come tutti riaprire e ripartire lo scorso autunno, chiamando questa stagione “2020/2021”, ma purtroppo non è stato possibile. Abbiamo perso un pezzo, il “2020”, ma abbiamo tenacemente difeso il “2021”: realizzeremo, infatti, la stagione teatrale di prosa tra giugno e luglio per la prima volta all’aperto e per la prima volta nel parco di Villa Ronchi a Bolognina di Crevalcore. Ogni spettacolo, inizio alle ore 21, avrà anche una data di recupero in caso di maltempo.

Il cartellone sarà ricco di nomi eccellenti del mondo dello spettacolo italiano con produzioni teatrali che toccano i maggiori teatri nazionali: mercoledì 9 giugno “Interno familiare” con Iaia Forte e Javier Girotto, sabato 19 giugno “Il rumore del silenzio” con Laura Curino e Renato Sarti, martedì 23 giugno “Liberi tutti” con Giovanni Veronesi e Musica da ripostiglio, mercoledì 30 giugno “Dizionario Balasso” con Natalino Balasso.

La capienza dell’arena spettacoli che allestiremo a Villa Ronchi sarà di 200 posti distanziati, la metà della capienza dell’Auditorium Primo Maggio, per garantire allo stesso tempo sia la sicurezza degli spettatori nel rispetto delle norme anti-Covid, sia una buona visibilità e fruibilità degli spettacoli.

Nell’area sarà possibile cenare grazie alla ristorazione a cura dell’Associazione “I Sempar in Baraca” e ci sarà anche un’area giochi per i bambini.

Tariffe: intero 17€, riduzioni 16€, riduzioni per età 14€, minorenni 1€. Ufficio Cultura c/o Centro Socio Culturale, viale Caduti di Via Fani 302, telefono 334 1406765 / 051-988.557-559 prenotazioni.spettacoli@comune.crevalcore.bo.it

comune.crevalcore.bo.it