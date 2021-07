39a Fiera del Carmine a Crevalcore

Dal 16 al 18 luglio si svolgerà la 39a edizione della Fiera del Carmine di Crevalcore.

Questi i principali appuntamenti: venerdì 16 serata hot dog (ore 18, viale della Pace); inaugurazione fiera (ore 18, piazza Malpighi) con le istituzioni e la Banda Mascagni; street food e moscow mule (ore 19, via Matteotti); serata panini e musica ’70-’80-’90 con dj Mr. Song (ore 19, via di Mezzo Ponente); Boyler dj (ore 20, piazzale di Porta Modena); gruppo Ensemble Off in concerto e menù di pesce (ore 20, piazza lato Porta Modena); spettacolo di burattini di R. Pazzaglia (ore 20, via della Rocca 2); Api band (ore 21, piazzale di Porta Bologna); concerto Dirúpators (ore 21, via di Mezzo Ponente); i Maniglia Brothers in concerto (ore 21.30 piazza Malpighi).

Sabato 17 gara di pesca Pierin pescatori (ore 8, lago MIC in via S. Carlo 900); biciclettata sulla Ciclovia del Sole (partenza ore 9 da Porta Bologna); serata bomboloni, crepes e dj Kappa (ore 18, viale della Pace); serata pizzata e musica reggaeton, house ’90 e balli di gruppo con dj Mr. Song (ore 19, via di Mezzo Ponente); street food e moscow mule (ore 19, via Matteotti); Bornout cover band (ore 20, piazzale di Porta Modena); Emme International Music School e menù di pesce (ore 20, piazza lato Porta Modena); Su di giri (ore 21, piazzale di Porta Bologna); Savannah Affair live band (ore 21.30 piazza Malpighi); Graces di Silvia Gribaudi (ore 22, via Scagliarossa – Sementerie Artistiche).

Domenica 18 passeggiata a Crevalcore (ore 9 gazebo pro loco in piazza Malpighi); alberi maestri kids (ore 16 e 18, via Scagliarossa – Sementerie Artistiche); dj Kappa (ore 17.30, piazzale di Porta Bologna); serata yogurt frozen ed esibizione Accademia Discipline Orientali di Ravarino (ore 18, viale della Pace); musica, pizza, panini e birra (ore 19, via di Mezzo Ponente); gintoneria con violino e sax e piatti gourmet (ore 20, via Matteotti); gnocco fritto e affettati (ore 20, piazza lato Porta Modena); Artemisia Teater presenta Alfio, Delfo e l’Alberta (ore 21 piazza Malpighi). Per tutto il giorno sarà presente il mercato straordinario.