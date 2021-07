Amazon arriva a Calderara, 90 i posti di lavoro

E’ notizia di questi ultimi giorni dell’arrivo di Amazon, multinazionale dell’ecommerce, nel territorio di Calderara di Reno con l’apertura di un deposito di smistamento.

Dopo l’annunciata apertura (fine anno) di un deposito a Spilamberto (Mo), la multinazionale americana prosegue nei suoi piani di investimento nel territorio emiliano (a pochi chilometri è già presente a Crespellano).

Il deposito a Lippo di Calderara, di circa 8000 mq, offrirà 20 posti di lavoro a tempo indeterminato ai quali si andranno ad aggiungere 70 autisti, sempre a tempo indeterminato.

Il sindaco Giampiero Falzone ha espresso la propria soddisfazione in quanto, non solo vi saranno nuovi posti di lavoro per il territorio, ma nell’area, ex Bonfiglioli, verrà effettuata un’importante rigenerazione urbana.