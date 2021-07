Anzola Emilia: furti alla Carpigiani, due arresti

Arrestati in flagranza di reato, mentre rubavano merce dai magazzini della Carpigiani di Anzola, un 48enne nigeriano residente a Bologna e un 47enne iracheno abitante a Ravenna.

I furti, che andavano avanti già da mesi presso la nota azienda, leader nella produzione del gelato, erano stati segnalati alle forze dell’ordine che avevano provveduto ad installare microcamere e sistemi di videosorveglianza.

Le indagini hanno permesso di identificare il nigeriano, dipendente di una ditta specializzata nelle pulizie industriali che lavorava allo smaltimento dei rifiuti in Carpigiani, e l’iracheno, un ex cliente dell’azienda.

Al momento dell’intervento degli uomini dell’Arma il 48enne, con l’ausilio di un muletto, stava caricando all’interno del furgone del 47enne una settantina di macchine (valore 70mila euro), per la produzione del gelato, destinate al mercato del Medio Oriente.