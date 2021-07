Domenica 18 luglio, in tarda mattinata, gli uomini dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio sviluppatosi in un parcheggio per mezzi pesanti, lungo la via Emilia nel territorio di Anzola dell’Emilia. Nell’accaduto nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita.

Ancora al vaglio degli inquirenti, i Carabinieri hanno seguito le operazioni di spegnimento, le cause che hanno innescato l’incendio.