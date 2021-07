CGIL Terre d’Acqua: uno sfregio l’esposizione di una bandiera fascista a Persiceto

Riteniamo uno sfregio che a San Giovanni in Persiceto nel 2021 si possa esporre impunemente una vergognosa bandiera fascista. Intervengano immediatamente le Autorità competenti per eliminarla ed effettuare le opportune valutazioni del caso su chi l’ha esposta.

L’apologia del fascismo è un reato, al quale si aggiunge la vergogna e lo sfregio ad una Città Medaglia d’Argento al valor militare per la lotta di Liberazione.

dalla pagina Fb CGIL Terre d’Acqua