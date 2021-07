Crevalcore, rettifica date punti di distribuzione bidoni per la raccolta differenziata

Come da comunicazione ricevuta da Geovest Srl, comunichiamo che le date corrette, per la distribuzione nelle frazioni, sono le seguenti:

15 -17 luglio la distribuzione sarà presso la Palestra via Provanone a PALATA PEPOLI

22 – 24 luglio la distribuzione sarà presso il Circolo ARCI, via del Papa a CASELLE

Restano invariati gli altri punti di distribuzione.

Gli orari di apertura dei punti di distribuzione saranno:

LUNEDI’ – VENERDI’ dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30

SABATO dalle 9,00 alle 13,00.

Ricordiamo che la nuova dotazione sostituirà quella in uso, per questo motivo i vecchi contenitori e sacchi arancioni (per i residenti nel centro storico) dovranno essere riconsegnati al momento del ritiro del nuovo.

Dal 1° settembre 2021 sarà obbligatorio esporre i rifiuti nelle nuove dotazioni.

Qui le informazioni complete e i riferimenti: http://www.geovest.it/news/470/

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore