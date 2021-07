Alla luce della Finale degli Europei che si terrà domenica sera, si comunica che presso il Parco Luna Birichina, dove si svolgerà lo STREET FOOD e gli eventi ad esso connessi, ci sarà un maxischermo per consentire la visione della partita in diretta.

Un motivo in più per partecipare!!!

Vi aspettiamo!!!

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco