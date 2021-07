Sport e ripartenza, l”Obiettivo tricolore’ di Alex Zanardi: in Emilia-Romagna la staffetta handbike per il Paese

Si ritroveranno ai Giardini Margherita di Bologna domenica 11 luglio gli atleti paralimpici di Obiettivo tricolore, l’iniziativa ideata lo scorso anno da Alex Zanardi per trasmettere un messaggio di ripartenza e di unità dopo la pandemia, e che in questi giorni ha toccato diverse località dell’Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Castelnovo di Sotto (Re), Reggio Emilia, e domani, sabato 10 luglio, Castellarano e Maranello (Mo).

E da Bologna, città natale dell’ex Pilota di Formula 1 e campione paralimpico, le tre staffette rossa, bianca e verde – partite nei giorni scorsi dall’Alto Adige, dalla Lombardia e dalla Valle d’Aosta – si riuniranno per confluire in un’unica carovana tricolore che proseguirà il proprio viaggio lungo la penisola fino alla tappa finale in Sicilia, a Catania, domenica 25 luglio.

La tappa al Centro Protesi Inail di Budrio e all’Ospedale di Montecatone

In sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, i 70 atleti paralimpici che partecipano a Obiettivo Tricolore si passeranno di mano il testimone ricevuto lo scorso anno da Zanardi in un percorso di 3mila chilometri, che in tre settimane e 54 tappe attraverserà 18 regioni.

Domenica, ai Giardini Margherita (ingresso da Piazzale Jacchia) sarà allestito un Villaggio sportivo, aperto dalle ore 9 alle 17. Un’occasione per poter conoscere e sperimentare alcune discipline dello sport paralimpico.

Ad accogliere gli atleti ci sarà, in rappresentanza della Regione, il capo della segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi.

La staffetta ripartirà lunedì 12 luglio dal Centro Protesi Inail di Budrio e si dirigerà verso l’Istituto di Montecatone, Ospedale di Riabilitazione.

Per altri dettagli: https://www.obiettivo3.com/obiettivo-tricolore/

La Regione e lo sport

Obiettivo Tricolore rientra nel cartellone di eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Un impegno forte per lo sport, con oltre 40 appuntamenti, che spazia tra le più diverse competizioni, comprese quelle paralimpiche. Come il tennis tavolo, i cui Campionati italiani, individuali e a squadre, si sono svolti a Cadelbosco di Sopra (Re) nel mese di maggio, o i “Trisome games”, campionato del mondo per ragazzi con sindrome di Down, in programma a Ferrara ad ottobre.

regione.emilia-romagna.it