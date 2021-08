Fatti del Pilastro, Lisei (FDI) esprime solidarietà alla famiglia della 12enne

In merito a quanto accaduto al Pilastro, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla famiglia.

Ringraziando le forze dell’ordine per il loro lavoro, non possiamo che comprendere la rabbia delle persone presenti, rabbia che certo non può giustificare una giustizia fai da te, ma che dà la misura anche della gravità dell’accaduto.

Questi reati devono però trovare non solo delle dure condanne nelle aule di giustizia, ma anche una ferma presa di posizione in merito alla sicurezza delle forze politiche. Il Pilastro come tutti ricorderanno, infatti, è stato anche recentemente il teatro di un grave episodio di criminalità e violenza. Le criticità in merito alla sicurezza ed all’illegalità che regna in questa zona della città l’abbiamo denunciata in tutte le forme e siamo gli unici che hanno continuato a farlo anche quando i riflettori della stampa si erano spenti.L’abbandono e lo sconforto dei molti cittadini per bene è andato di pari passo con la mancanza di controlli, anche sociali, di una zona che richiederebbe invece interventi mirati. Purtroppo a parte le solidarietà di facciata ed i comunicati rassicuranti, poco o nulla è stato fatto.



Lo dichiara

Avv. Marco Lisei – Capogruppo FDI Regione Emilia Romagna