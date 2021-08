In&Out, ortofrutta europea alla conquista della Danimarca

Prosegue senza sosta l’attività di In&Out, il progetto di Apo Conerpo (cofinanziato dalla Comunità Europea) per promuovere la qualità, la salubrità e la sostenibilità della frutta e della verdura europee e valorizzare il ruolo delle Organizzazioni di Produttori a livello comunitario. Protagonista, nel mese di agosto, principalmente la grande distribuzione danese dove sono state svolte oltre 600 giornate di attività promozionali.

“Dopo un avvio reso molto complesso dalla pandemia, In&Out ha fatto ufficialmente il proprio ingresso anche in Danimarca – commenta il presidente di Apo Conerpo, Davide Vernocchi -: questa prima fase ha visto svolgersi le nostre attività promozionali in 100 punti vendita delle catene Bilka e føtex, diffuse in tutto il Paese scandinavo, raggiungendo migliaia di consumatori che quotidianamente transitano nei negozi di questi due importanti marchi della Grande Distribuzione. A loro sono stati veicolati i materiali informativi e promozionali che raccontano i plus dell’ortofrutta europea, sostenibilità, tracciabilità e sicurezza, ma anche il nostro impegno come OP cooperativa nella promozione fra i nostri soci agricoltori del modello della produzione integrata: un impegno fatto di riduzione dell’uso di mezzi chimici, applicazione di metodi a basso impatto ambientale per ottenere prodotti di elevata qualità senza sprecare acqua, preservando il suolo, valorizzando la stagionalità dei prodotti, combattendo il cambiamento climatico e cercando di garantire, nel contempo, un adeguato reddito ai produttori”.

Bilka è una catena di ipermercati di lunga tradizione, in Danimarca: il primo negozio è stato infatti aperto nel 1970 a Tilst, nei sobborghi di Aarhus, la seconda città dello stato per popolazione. Fondata da Herman Sailing è oggi parte del Gruppo Salling e può contare su 18 punti vendita in tutto il Paese. La prima sede, oggetto di una recente ristrutturazione totale, ospita oggi il più grande reparto di ortofrutta fresca di tutta la Danimarca.

føtex (nome che deriva dall’unione delle parole danesi “Fødevarer”, generi alimentari, “Textil”, prodotti tessili) è invece la più antica catena di supermercati della Danimarca: fondata nel 1960, føtex rappresenta la radice originaria del Gruppo Salling, oggi può contare su 100 punti vendita suddivisi nelle 5 regioni della nazione scandinava, con una particolare attenzione agli alimenti di alta qualità e di alta gamma.

Procede, infine, a passo spedito il concorso “Fai il pieno di vitamine”, legato alla prima annualità del progetto In&Out: sono 15.000 i questionari di opinione compilati e restituiti alle casse dai consumatori intercettati durante le giornate promozionali che permetteranno di partecipare all’estrazione, dopo il 31 di agosto (data di termine del concorso), di ben 180 centrifughe con cui realizzare gustose e salubri bevande a base di frutta e verdura.

Ufficio stampa Apo Conerpo