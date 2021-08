“Sisters on the rock” a Crevalcore

Venerdì 27 e sabato 28 agosto torna “Sisters on the rock”, l’appuntamento per gli amanti delle motociclette, della buona musica metal e hard rock e di fiumi di birra nella bellissima location del parco del Castello dei Ronchi di Crevalcore.

Venerdì musica dal vivo con “Urban Fight” (ore 20.45) e “Irrenhaus” Rammstein tribute band (ore 22); sabato esibizione dalle ore 21 “Under Sound” e alle ore 22.15 “Rougenoire”.

Sabato 28 agosto, ore 15, “Motogiro”.

Free camping con docce calde. Parcheggio custodito. Stand gastronomico.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della Casa delle donne per non subire violenza – onlus di Bologna.

L’iniziativa è organizzata da Black Devils Bologna, Devil’s Sisters, Motoclub Crevalcore, I Sempar in Baraca, Pro loco Crevalcore con il patrocinio del Comune di Crevalcore e l’Area dei Servizi Culturali Paolo Borsellino.