Maltempo Emilia-Romagna. Non corrisponde al vero quanto pubblicato da ‘Open’

Non corrisponde al vero ed è palesemente fuorviante quanto pubblicato da ‘Open’ circa fondi del Ministero delle Infrastrutture non spesi dalla Regione Emilia-Romagna per la messa in sicurezza di corsi d’acqua interessati dalle esondazioni di questi giorni.

Con ogni evidenza, ‘Open’ ha avuto notizia di un rilievo della Corte dei conti, datato e comunque già superato, rispetto a fondi stanziati per la navigazione sul Po, sistema idroviario Padano-Veneto, in particolare per l’Idrovia ferrarese: si tratta di risorse che assolutamente nulla hanno a che fare con la sicurezza idraulica e la prevenzione del dissesto.

Peraltro, tali risorse risultano già recuperate e tuttora nella disponibilità della Regione grazie ad un accordo con il Ministero, impiegate non a caso per l’unico scopo previsto e ammissibile: il Piano triennale per la navigazione interna, approvato dalla Giunta regionale in una delle ultime sedute, che prevede non a caso investimenti per 55 milioni di euro.

In queste ore difficili per l’Emilia-Romagna e di massimo impegno di tutta la struttura regionale non si avverte davvero alcun bisogno di dover rincorrere a smentite. Mentre si resta come sempre a disposizione degli organi di informazione per qualsiasi informazione, chiarimento e aggiornamento: un lavoro prezioso rivolto ai cittadini che meritano di essere informati correttamente.

