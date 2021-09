A Persiceto al cinema con “I profumi di Madame Walberg”

Anche questa settimana a Persiceto torna l’appuntamento con la rassegna “Film&Film” e i film d’autore a prezzo ridotto: martedì 21 e mercoledì 22 settembre alle ore 21 al Cinema Giada è in programma “I profumi di Madame Walberg”, film del 2020 diretto da Grégory Magne, con Emmanuelle Devos e Grégory Montel, una commedia francese dal sapore agrodolce e piena di positività e romanticismo.

Martedì 21 e mercoledì 22 settembre alle ore 21 appuntamento con “I profumi di Madame Walberg”, una commedia francese diretta da Grégory Magne, che mette in scena, con grazia e poesia, la storia di una creatrice di profumi Anne (Emmanuelle Devos) e il complesso legame che si instaura fra lei e il suo autista Guillaume (Grégory Motel). Anne Walberg è una famosa creatrice di profumi, che ha inventato, tra gli altri, il celebre J’adore di Dior. Il suo naso riconosce tutte le essenze e gli odori in circolazione e la sua fama la precede. Altezzosa e snob, non lascia trasparire emozioni, ma si percepisce che qualcosa di irrisolto nel suo passato l’ha resa la donna che è. Quando nella sua vita arriva Guillaume Fauve, un autista divorziato che sta provando a rigare dritto per ottenere la custodia di sua figlia, qualcosa cambia. Tra i due si instaura un rapporto conflittuale, apparentemente distruttivo ma in realtà terapeutico.

In entrambi i giorni le proiezioni si terranno con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312. La rassegna ripartirà in autunno con cadenza settimanale ogni martedì e mercoledì.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Si ricorda che per accedere al cinema è necessario essere in possesso di un Green Pass valido da esibire all’entrata.

