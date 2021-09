Ad Anzola la “Settimana dello sport e del benessere”

Dal 15 al 26 settembre avrà luogo ad Anzola dell’Emilia, presso il Centro sportivo di via Lunga, la sala consiliare del Municipio e nel Parco di San Giacomo del Martignone la “Settimana dello sport e del benessere” promossa dall’Amministrazione Comunale e organizzata dalla Polisportiva Anzolese in collaborazione con le Associazioni Sportive ad essa affiliate, la D&M ARTElier, la Pro Loco di Anzola, A.V.S.G. Associazione Volontari di San Giacomo, l’Associazione We4family e Didi ad Astra, dal Bologna Club “Mauro Laffi ” di Anzola e con l’aiuto della Protezione Civile. Una settimana dedicata allo sport e non solo; sono in programma anche eventi spettacolari, cabaret, conferenze, musica. Il 25 settembre si svolgerà la Partita di calcio della Nazionale Tatuati, mentre il 18 settembre a San Giacomo si esibiranno Pizzocchi & Friends. L’amministrazione comunale inaugurerà dei nuovi campi sportivi ad Anzola e a San Giacomo. L’obiettivo principale è la promozione dello sport per una ripartenza corretta dell’attività fisica.

Programma

15 Settembre ore 20.30

Sala consigliare – via Grimandi 1

Presentazione della “Settimana dello sport” con Amm.ne Comunale, Polisportiva Anzolese, Associazioni.

22 Settembre ore 20.30

Sala consigliare – Via Grimandi 1

Sport e Alimentazione con D&M ARTElier.

25 Settembre ore 20.00

Centro sportivo – via Lunga

Inaugurazione del campo 2.

26 Settembre ore 21.30

Centro sportivo – via Lunga: saluti finali.

San Giacomo del Martignone:



18 Settembre dalle ore 16.00 alle 22.30

Parco Margherita Hack – San Giacomo del Martignone:

basket con Anzola Basket, tennis con Tennis Anzola

pallavolo con Anzola Volley, pesca, scacchi e bocce con AVSG

ore19.00 PARCO Margherita Hack:

premiazioni e inaugurazione dei campetti

ore 20.30: Pizzocchi &Friends a cura del Bologna Club

dalle ore 16 alle 22: Stand gastronimico con i volontari della Pro Loco di Anzola

Musica e interviste con Radio Roxie.



Centro sportivo di via Lunga – Anzola dell’Emilia

25 Settembre dalle ore 10.00 alle 22.30

Dalle ore 10 alle18 stage di danza con D&M ARTElier

dalle16.00: sport, prove di abilità. Calcio con Anzolavino, basket con Anzola Basket

tennis con Tennis Anzola, pallavolo con Anzola Volley

ore19.00 al Campo2: Partita di calcio con la Nazionale Tatuati

ore 20.00: rassegna di danza con D&M ARTElier

dalle ore16 alle 22: Stand gastronomico a cura della Polisportiva Anzolese.

Musica + interviste con Radio Roxie

26 Settembre dalle ore 9.30 alle 21.00

Centro sportivo di via Lunga

ore 9.30: color Run. Partenza adulti con Podistica Anzolese

ore 10.00: percorso bici per bambini con Ciclistica Anzolese

ore 10.30: color Run: partenza bambini con Podistica Anzolese

ore 11.30: Festa di colori con musica per bambini

ore 19.00: Arti marziali con Kiaido Karate e Jujitsu

dalle 11.00 / Stand gastronomico a cura della Polisportiva Anzolese.

Patrizia Vannini – Ufficio stampa Comune Anzola