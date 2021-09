Persiceto, riapertura del Centro di Raccolta di via Bologna

Martedì 21 settembre riaprirà il Centro di Raccolta Rifiuti di Persiceto (via Bologna 96/m) con svolgimento al completo di tutti i servizi. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione che hanno portato a un rinnovamento delle modalità di accesso degli utenti e di gestione dei conferimenti.

In particolare i lavori hanno apportato alcune modifiche alla viabilità, regolata ora con l’accesso da via Muzzinello e l’uscita su Via Morandi, un aumento della superficie disponibile, la realizzazione di un nuova tettoia per rifiuti ingombranti Raee e Rup, una nuova guardiola, e un lay-out rinnovato di container, compattatori e platee.

Il Centro di Raccolta del Capoluogo sarà aperto secondo l’orario invernale precedentemente in vigore:

martedì, giovedì, sabato, ore 8-16

mercoledì, ore 14-17

venerdì, ore 8-13

Per le utenze domestiche è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio (informazioni e prenotazioni al numero verde 800.276650).

comunepersiceto.it