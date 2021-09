Persiceto si anima con l’antica Fiera d’Autunno

Anche quest’anno a Persiceto si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera d’Autunno, promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, Accento Promotion srl e Associazione turistica Pro Loco Persiceto. La manifestazione prenderà il via giovedì 23 settembre alle ore 19.30 con un momento inaugurale in piazza del Popolo, a cui seguirà l’apertura delle aree espositive, dei mercatini di artigianato artistico lungo corso Italia, dell’area gioco per i più piccoli in parco Pettazzoni e dello stand gastronomico “Maistof” in piazza del Popolo. L’apertura della zona ristoro del “Nido dei Gufi” in piazza Garibaldi sarà invece anticipata alle 19 per l’evento “Un’amatriciana per la Protezione Civile”, cena solidale i cui fondi verranno devoluti alla Protezione Civile di San Giovanni in Persiceto; prenotazione tramite messaggio al 338.9778916 oppure via mail a info@igufi.it. Sempre giovedì 23 settembre alle 20.45 è prevista per l’occasione l’inaugurazione della nuova illuminazione pubblica di parco Pettazzoni e, a seguire, alle ore 21.15 in piazza del Popolo si accenderanno i riflettori sulla sfilata “Moda sotto le stelle”, con presentazione delle collezioni autunno inverno 2021-2022 degli atelier del territorio; accesso su prenotazione al numero 347.8701301 (controllo del Green Pass all’ingresso).

Venerdì 24 settembre alle ore 21.30 gli spettacoli in piazza del Popolo continuano con “R.B.F. in concerto”, concerto che farà conoscere a tutti gli spettatori la storia e le canzoni più famose del rhythm and blues, passando in rassegna brani dei suoi autori più famosi e rappresentativi (Ray Charles, James Brown, Sam Cooke, Fats Domino).

Sabato 25 settembre sempre alle 21.30 salirà sul palco di piazza del Popolo un ospite d’eccezione, Gene Gnocchi, il celebre comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante, scrittore ed ex calciatore, che si esibirà con la pungente ironia che lo ha reso celebre in tantissime trasmissioni televisive e in numerose riviste.

Domenica 26 settembre alle ore 21.15 le esibizioni in piazza del Popolo si concluderanno con il concerto dei The Experience, cover band degli U2.

Per questi tre spettacoli serali la prenotazione va effettuata al numero 377.3140500, e l’accesso sarà consentito soltanto a chi è in possesso di Green Pass.

Venerdì e sabato gli spettacoli saranno inoltre anticipati da esibizioni di ballo a cura delle scuole di danza locali: venerdì 24 settembre alle 21.15 è in programma “Ritmo Danza Show”, a cura della scuola Ritmo Danza, mentre sabato 25 settembre alle 21 si terrà l’esibizione della Street Dance School.

Oltre agli eventi in piazza del Popolo, altri concerti, dj set e spettacoli animeranno le vie e le piazze del centro storico. Sangiò Bar D’autore (corso Italia 158) ospiterà ogni sera diversi appuntamenti: giovedì 23 settembre alle ore 20 il Dj set Lucio Vallisnieri, selecter rock’n’roll, rockabilly, boogie woogie; venerdì 24 settembre alle ore 21, il Collettivo Roots con il loro concerto reggae; sabato 25 settembre alle 21 l’esibizione dei Forever Young e infine domenica 26 settembre sempre alle 21 il live della cover band ufficiale di Vasco Rossi Gli Angeli. Anche il bar Galleria dei Sensi (via Farini 9) proporrà diversi eventi musicali: venerdì 24 settembre alle ore 18, Dj Mak Matteuzzi; sabato 25 settembre alle 21 concerto rock della Burnout Medley Band; domenica 26 settembre alle 21 esibizione del soul duo Black Q. B. Acoustic. Presso il Centro Feste Bertoldo (via Guardia Nazionale 7), la società carnevalesca “Accademia della satira” proporrà un punto ristoro con menù di pesce o tradizionale e vari intrattenimenti: giovedì 23 settembre alle ore 20, musica dal vivo con “Wet floor live”; venerdì 24 settembre alle ore 20 e domenica 26 settembre sia a pranzo che a cena proiezione di filmati di vecchi Spilli di Carnevale; sabato 25 settembre alle ore 20 “I burattini di Sara”, teatrino dello sguardo (informazioni e prenotazioni al numero 349.2877901).

Inoltre, in occasione della Fiera d’Autunno, i visitatori avranno l’opportunità di visitare due nuove sedi museali di Persiceto. Sabato 25 e domenica 26 settembre “Macchina a vapore. Museo Franco Risi”, in via Biancolina 4, sarà aperto a ingresso gratuito dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, per mostrare la sua collezione di locomobili, locomotive e mezzi agricoli antichi e approfondire l’antica tecnologia del vapore; controllo del Green Pass all’ingresso. “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra presso il Chiostro di San Francesco (piazza Carducci 9), sarà visitabile con un percorso guidato gratuito alle ore 10 di sabato 25 settembre e alle ore 17 di domenica 26 settembre; prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del 24 settembre (maa@agenter.it, tel. 051.6871757), ritrovo dentro al Chiostro davanti alla porta a vetri, 5 minuti prima dell’inizio della visita, controllo Green Pass all’ingresso.

La Fiera d’Autunno 2021 si svolgerà con tutte le dovute precauzioni contro la diffusione del Covid-19 e promuoverà la prevenzione e il contrasto alla pandemia. In base a quanto previsto dal Decreto Legge 105/2021 per le zone bianche, l’accesso alla fiera sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (a seguito di vaccino o tampone); i controlli saranno effettuati dagli organi deputati. Durante la manifestazione saranno poi disponibili vaccini senza prenotazione, sabato 25 settembre, dalle 19 alle 22, presso il camper dell’Ausl di Bologna, che si troverà all’ingresso di Parco Pettazzoni da circonvallazione Italia (sul lato della Biblioteca). Possibilità anche di eseguire tamponi rapidi senza prenotazione al prezzo di €15, presso il Poliambulatorio Diagnosis (circonvallazione Liberazione 3/c) da giovedì 23 a sabato 25 settembre dalle 7 alle 20, e presso la Farmacia Botti (circonvallazione Italia 54), da giovedì 23 a sabato 25 settembre dalle 20 alle 22 e domenica 26 settembre dalle 13 alle 22.

