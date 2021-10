Il Sindaco di Calderara sull’attacco alla sede CGIL di Roma

Quanto accaduto ieri (9 ottobre) a Roma fa venire i brividi.

Al grido di libertà, solo devastazioni, attacco alla CGIL, alla Forze dell’ordine e ai giornalisti.

Tutto ciò con il concetto di libertà non ha nulla a che vedere, la libertà è altro e ce lo insegna la nostra Costituzione e la nostra democrazia e chi ha lottato, anche con la vita, per farcela avere.

Da Sindaco che rappresenta un’istituzione democratica condanno quanto compiuto da veri e propri squadristi, criminali, violenti, fascisti. C’è un disagio e va ascoltato, ognuno può e deve esprimere la propria opinione ma in modo non violento. Questi criminali che strumentalizzano questa situazione e che ieri gridavano al vento “ci prendiamo Roma” sono il peggio del peggio, squadristi fascisti organizzati come attesta l’individuazione di chi guidava la regia.

Piena solidarietà alla CGIL e a tutti coloro che ieri sono stati colpiti da questo rigurgito violento, da costrastare senza se e senza ma, da combattere, come da costrastare e combattere deve essere l’ignoranza che lo alimenta.

Dobbiamo sostenere le nostre Istituzioni democratiche e respingere tutti insieme azioni o discorsi che seminano violenza, odio, intolleranza.

Come diceva Sandro Pertini, “il fascismo non è un’opinione, è un crimine”. Punto.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone