“Non solo rosa”: a Persiceto è tempo di prevenzione

“Non solo rosa” è una rassegna promossa dall’associazione “Dipetto” in occasione dell’Ottobre Rosa e patrocinata dal Comune di Persiceto. Quest’anno gli appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla salute sono talmente tanti che proseguiranno anche nel mese di novembre. In programma lezioni, conferenze, consigli per tenersi in forma e uno spettacolo teatrale.



Con i tanti appuntamenti della rassegna “Non solo rosa”, l’associazione “Dipetto” si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie oncologiche e di fornire consigli e indicazioni per curare al meglio il proprio corpo e la propria salute.

Le attività hanno preso il via già da inizio di ottobre con l’iniziativa di solidarietà “Rubino” e la consegna di 300 cofanetti al reparto oncologia dell’Ospedale SS. Salvatore di Persiceto: all’interno delle confezioni i pazienti trovano un portatessere con una card per accedere alla nuova “App Dipetto” (con la possibilità di ascoltare consigli, letture, meditazioni guidate e vedere video informativi) ma anche prodotti delicati per il benessere e la cura della persona, offerti da farmacie e realtà locali che hanno aderito al progetto.

Verrà poi proposto un ciclo di sei conferenze, che si terranno al sabato presso il Chiostro di San Francesco alle ore 9: il 16 ottobre si inizierà con “Scricchiolo”, convegno su osteoporosi e attività fisica condotto da Sara Capponcelli, massoterapista e chinesiologa, che parlerà dell’importanza del movimento per contrastare e prevenire l’osteoporosi; seguiranno altri cinque appuntamenti dedicati a vari temi fra cui la risata terapeutica, la ginnastica facciale, il corretto modo di respirare, la danza della gioia e la ricerca del proprio equilibrio emotivo.

Fra le attività online l’associazione propone inoltre tre lezioni che si terranno venerdì 22 e 29 ottobre e venerdì 5 novembre alle ore 18; tramite piattaforma online condivisa gli spettatori saranno invitati a cimentarsi nella disciplina del Qui Gong per raggiungere uno stato di benessere generale (il link per il collegamento verrà comunicato su richiesta).

Domenica 14 novembre alle ore 16 presso il Teatro Comunale si terrà la conferenza “Il cibo, benessere di vita”, a cura del dottor Franco Berrino, medico, epidemiologo, già Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Tumori di Milano. L’evento è organizzato in collaborazione con Natura sì di Persiceto.

Infine, oltre a tutti i momenti di incontro e le conferenze su salute e benessere, nel progetto ci sarà spazio anche per l’arte: domenica 21 novembre alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale, è in programma “In aeternum, viaggio nell’Inferno di Dante”, spettacolo teatrale, messo in scena dalla compagnia “Il Melograno”, e organizzato da Futura Eventi, un suggestivo viaggio nella Divina Commedia. Biglietti: primi posti € 25, secondi posti € 15, ridotti € 10; è gradita la prenotazione almeno 2 o 3 giorni prima dell’evento. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 366.5752819.

Tutte le conferenze e le altre attività dell’iniziativa “Non solo rosa” saranno invece ad ingresso gratuito. Per tutti gli eventi in presenza è necessario prenotarsi contattando il numero 370 3045798. Nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, per il contenimento del contagio da Covid-19, per partecipare a tutti gli incontri sul posto ed assistere allo spettacolo sarà obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass o tampone con esito negativo eseguito entro le 48 ore precedenti all’evento.

In tutto il mondo Ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno. Con questo stesso obiettivo il Comune di Persiceto illuminerà di rosa porta Vittoria e la rotonda di via Bologna.

Ufficio stampa Comune Persiceto