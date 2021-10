Reddito di cittadinanza: proseguono i controlli a Persiceto

Proseguono le attività investigative delle forze dell’ordine alla scoperta dei “furbetti” del reddito di cittadinanza.

Lo scorso 29 settembre sono state tre le persone denunciate dai Carabinieri di San Giovanni in Persiceto: un 50enne romeno aveva dichiarato di essere residente in Italia da 10 anni, ma dagli accertamenti effettuati il fatto non è risultato veritiero; una 40enne italiana non aveva comunicato di essersi nel frattempo sposata, mutando quindi la sua situazione reddituale; una 50enne italiana in fase di compilazione dei documenti non aveva comunicato di avere un figlio che era già beneficiario di aiuti economici.