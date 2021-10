Nuova tappa per il camper dell’Azienda USL a Sant’Agata Bolognese, in accordo con l’amministrazione comunale, per vaccinare i cittadini della pianura.

Sabato 2 ottobre il camper stazionerà dalle 19 alle 22 in Piazza dei Martiri a Sant’Agata, durante l’evento di street food Emilia on the road.

Saranno disponibili 120 dosi di vaccino Pfizer e l’accesso sarà libero, senza prenotazione.

ausl.bo.it