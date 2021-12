Crevalcore, rifiuti differenziati smaltiti come indifferenziata: gli sviluppi

Oggi (2 dicembre ndr) ho ricevuto dalla Società Geovest la risposta riguardo all’esposto che avevo inviato loro a proposito del filmato che ritraeva palesi irregolarità nello svuotamento dei cassonetti al centro commerciale. Come vi avevo anticipato voglio rendere pubblica questa nota proprio perché ho preteso la massima trasparenza su questa vicenda. Rilevo grande responsabilità sia da parte di Geovest, che della società Selvabella che non ha avanzato scuse e si è assunta le sue responsabilità, un segno di grande serietà e professionalità. Aldilà di tutto, certo che simili episodi non abbiano più a verificarsi, rimane il grande lavoro portato avanti in questi anni, che ci ha consentito di raggiungere percentuali di raccolta differenziata impensabili fino a qualche tempo fa. Tra meno di un mese partiremo con la tariffazione puntuale, un altro passaggio importantissimo che ci permetterà di raggiungere due obiettivi, tariffe più eque, calibrate sull’effettiva produzione di rifiuti, e percentuali di raccolta differenziata superiori all’80%. Abbiamo inoltre concordato che la multa da 35.000 € venga contabilizzata sul piano economico finanziario del prossimo anno, in poche parole verranno detratti dal totale delle bollette dei crevalcoresi.

dalla pagina Fb di Marco Martelli