Incendio ieri pomeriggio in una abitazione al piano terra di via San Vitalino a Calderara di Reno. Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per salvare la donna presente all’interno dell’abitazione ma non ha potuto far niente per sottrarre dalle fiamme gli animali di affezione posseduti dalla signora, in tutto cinque gatti e un volatile.