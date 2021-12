Discarica abusiva a Sant’Agata, denunciata titolare impresa edile

A seguito di segnalazione, gli agenti del Nucleo Ambientale della Città metropolitana di Bologna hanno rilevato una discarica abusiva all’interno del territorio del Comune di Sant’Agata Bolognese. Si tratta di rifiuti di vario genere presenti un’area di proprietà di un’impresa edile. L’ingente quantitativo di materiale, da laterizi a materiale plastiche, elettrodomestici e cavi elettrici, non risultavano divisi per tipologia ma stoccati senza autorizzazione.

Per la titolare dell’impresa è scattata la denuncia.