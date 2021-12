Nuovo centro vaccinale per i cittadini di Persiceto

Grazie alla collaborazione fra Ausl di Bologna – Distretto Pianura Ovest e il Comune di Persiceto, dalla prossima settimana verrà aperto un nuovo centro vaccinale presso i locali del “Museo Macchina a Vapore Franco Risi” in via Biancolina. Il centro è stato attivato con l’obiettivo di aumentare la capacità ricettiva per le vaccinazioni anti Covid – 19 sul territorio persicetano.

“Come avevamo anticipato la scorsa settimana – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – grazie alla sinergia fra il nostro Comune e l’Ausl Bologna Distretto Pianura Ovest, siamo riusciti ad attivare un nuovo centro vaccinale a Persiceto. L’intento è quello di aumentare la capacità ricettiva per le vaccinazioni sul nostro territorio comunale e per questo abbiamo cercato insieme un’idonea sede che rispondesse alle esigenze logistiche, sanitarie e informatiche del caso. I locali del recentemente rinnovato Museo Macchina a Vapore Franco Risi, in via Biancolina n. 4/b1, sono risultati idonei e dopo le ultime verifiche da parte dei tecnici, terminate nella giornata di mercoledì scorso, da oggi si procederà con l’allestimento degli spazi. Nella giornata di martedì 28 dicembre il centro comincerà ad effettuare l’attività vaccinale”.

Si ricorda che nell’ambito del Distretto Pianura Ovest sono inoltre attivi l’Hub vaccinale anti Covid presso il comune di Calderara di Reno e il centro vaccinale presso il “Centro Civico Mons. Enelio Franzoni” a Crevalcore. La vaccinazione può inoltre essere effettuata presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale. Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione ed esecuzione del vaccino anticovid sono disponibili sul sito https:/vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it

Ufficio stampa Comune Persiceto