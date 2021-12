San Giacomo del Martignone, in un incidente perde la vita un 47enne di Calderara

Grave incidente mercoledì 15 dicembre, attorno a mezzogiorno, sulla statale 568 in località San Giacomo del Martignone, frazione di Anzola Emilia.

Nell’impatto, che ha coinvolto tre veicoli, ha perso la vita R.R. di 47 anni residente a pochi chilometri di distanza, a Calderara di Reno. L’incidente ha chiamato in causa oltre alla Fiat Punto condotta dalla vittima, una Dacia e una Jeep Renegade, guidate da una donna di 42 anni ed un altro uomo di 47 anni, entrambi ricoverati in ospedale con ferite di media gravità.

A seguito del sinistro la statale è rimasta chiusa per circa tre ore.