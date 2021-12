Sicurezza stradale: comunicato del Sindaco di Crevalcore Marco Martelli

“Negli ultimi anni questa Amministrazione ha investito, e sta continuando ad investire, parecchie risorse sul capitolo della sicurezza, grazie anche al proficuo rapporto con le forze dell’ordine, con le quali periodicamente ci confrontiamo per cercare di individuare i punti di maggiore criticità.

La sicurezza può avere tanti risvolti, così come sono molteplici le modalità per ottenerla: dal controllo fisico del territorio, all’utilizzo di strumentazioni tecnologiche in supporto delle forze dell’ordine. E’ di questi giorni, ad esempio, l’installazione di un sistema di videosorveglianza al Parco del Sole che consentirà un maggiore controllo dei frequentatori del parco.

Ma il concetto generale di sicurezza passa anche attraverso il rispetto del Codice della strada.

Proprio per questo, come molti di voi avranno potuto constatare, sono stati installati a bordo strada dei box arancioni in grado di contenere lo strumento (autovelox) per la rilevazione della velocità.

Per la precisione si tratta di n° 6 box posizionati su via Persicetana, via Sant’Agata, via di Mezzo Ponente, via di Mezzo Levante,e due in via Provanone a Palata Pepoli. Trattasi di un primo step che vedrà successive installazioni, anche nel 2022, nelle restanti strade di accesso, sia del capoluogo che delle frazioni.

Questa scelta è la logica conseguenza delle continue sollecitazioni che ci sono arrivate da più parti, cittadini crevalcoresi soprattutto, relative all’eccessiva velocità dei mezzi in transito in zona urbana.

Certi strumenti non dovrebbero essere necessari, ma purtroppo il mancato rispetto dei limiti di velocità, nelle zone urbane, è diventato un problema tale da richiedere l’utilizzo di questa tecnologia.

Non c’è da parte dell’Amministrazione nessun intento vessatorio, ma non si potevano certo ignorare le numerose segnalazioni di pericolo e rischio continuo.

Rimane un dato di fatto che è inconfutabile: basterà rispettare il Codice della strada e nessuno verrà sanzionato.”

dalla pagina Fb Comune Crevalcore