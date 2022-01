7 gennaio: a diciassette anni dal disastro ferroviario Crevalcore ricorda

In occasione del 17° anniversario del disastro ferroviario avvenuto a Crevalcore, l’Amministrazione Comunale ricorda le 17 vittime che persero la vita. La cerimonia si svolge in due tempi, nella giornata di venerdì 7 gennaio 2022:

– alle ore 10.00 presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, celebrazione in suffragio delle Vittime.

– alle 11.00 presso il Parco “7 gennaio 2005” alla Bolognina di Crevalcore, deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime.

Saranno presenti rappresentanti istituzionali del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna.

La cerimonia sarà aperta al pubblico, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore