Acquisto biglietti e abbonamenti del treno a Persiceto

Da gennaio 2022, presso la stazione ferroviaria di Persiceto non è più presente la biglietteria, come previsto dal contratto dei servizi sottoscritto nel 2015 da Regione Emilia-Romagna e Trenitalia-Tper. Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati presso le due biglietterie automatiche presenti all’ingresso dei binari oppure in alcuni bar e tabaccherie.

Nel primo periodo a seguito della chiusura, in stazione sarà presente un assistente per l’uso della biglietteria automatica, dal lunedì al venerdì mattina (negli orari in cui prima era aperta la biglietteria 6.35-13.30).

Attraverso la biglietteria automatica è possibile acquistare qualsiasi titolo di viaggio; in alternativa è possibile acquistare online dal sito di Trenitalia o tramite l’App Roger che prevede anche le integrazioni tariffarie.

Si ricorda inoltre che biglietti e abbonamenti possono essere acquistati anche in alcune rivendite a Persiceto.

