Crevalcore, tariffa puntuale rifiuti e nuovo sportello Geovest

Dal 1° gennaio 2022 verrà introdotta la Tariffa Puntuale che calcola la reale produzione dei rifiuti e premia gli utenti virtuosi incentivando una migliore differenziazione e la riduzione della produzione di rifiuti.

La gestione del servizio verrà svolta da personale Geovest presso il nuovo Sportello Geovest che aprirà da gennaio, in viale Amendola 236 a Crevalcore, le cui giornate e orari di apertura saranno i seguenti:

martedì e sabato dalle 8.30 – 12.30

giovedì dalle 14.30 alle 17.00

L’accesso sarà consentito solo su appuntamento contattando, per ora, il n. verde 800276650 (selezionare il tasto 2) oppure scrivendo al servizio.utenze@geovest.it.

Lo Sportello Geovest si occuperà di tutte le pratiche afferenti la tariffa rifiuti mentre il materiale per la raccolta (sacchi, contenitori) potrà essere ritirato presso il Centro di Raccolta.

Qui un breve riepilogo di quanto sta per succedere https://youtu.be/ZLZ5I2olXOY

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore