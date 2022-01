Inseguimento per le vie di Crevalcore, un arresto

Serata movimentata lungo le strade di Crevalcore giovedì 27 gennaio, verso le ore 20.30, quando i carabinieri si sono messi all’inseguimento di un’autovettura il cui conducente, alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi velocemente destando però l’attenzione delle forze dell’ordine. E’ partita così una rincorsa automobilistica conclusasi in una strada senza uscita. Alla guida del veicolo fermato un 30enne marocchino che, oltre a non avere la patente di guida, è stato trovato in possesso di quasi due etti di cocaina.

L’uomo è stato arrestato e sarà processato per direttissima.