Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala Bolognese: la ciclofesta! 2 anni di Ciclovia del Sole

Due giorni di eventi in cui le comunità, i territori e, ovviamente, la bicicletta, sono i protagonisti!

Una grande festa collettiva per festeggiare il secondo compleanno della Ciclovia del Sole!

Sabato 15 aprile troverai eventi diffusi su tutti i comuni aderenti: laboratori, lezioni di yoga, cacce al tesoro, passeggiate in bici attraverso i punti di interesse artistici, culturali e naturali con le visite guidate ai boschi, valli e aree protette della zona.

– Crevalcore: arte e natura a portata di ruote. Ritrovo alle ore 14:30 stazione FS Crevalcore, con la bicicletta. Un percorso guidato e accessibile anche alla disabilità visiva in tre tappe per vivere il territorio e le sue eccellenze in bici: la prima sosta sarà legata alla tradizione dei burattini, per poi raggiungere la natura delle Vasche dell’Ex-Zuccherificio. Infine, rinfresco presso l’azienda agricola Valle Torretta. Possibilità di noleggio biciclette e mezzi speciali a proprio carico – soggetti a disponibilità e su prenotazione. Lunghezza: 12 km – Durata: 3,5 ore

– San Giovanni in Persiceto: dove nascono le tartarughe. Ritrovo alle ore 10 Area di riequilibro ecologico La Bora a un costo di €10 a persona, partenza alle 9.15 e rientro al termine dell’attività. Un’esperienza per vivere il backstage delle attività di riproduzione e conservazione della Emys orbicularis, la testuggine palustre europea, all’interno dell’area di riequilibrio ecologico di Persiceto. – 1,2,3… adesso tocca a te! Ritrovo alle ore 16 in Piazza del Popolo a Persiceto. Evento tutto dedicato alle famiglie, in piazza sarà allestita una giostra che andrà a pedali e due laboratori. Bi-ciclo Composizioni: grafiche e illustrazioni dei bambini, promosso dall’Associazione Funamboli-Remida Bologna Terre d’Acqua. Acchiappasogni ruota di bicicletta: costruzione di ruote di biciclette con fili di lana colorati, piume e nastri a cura di Punto Colore. Inoltre attività di caccia al tesoro e Orienteering culturale.

– Sala Bolognese: festeggiamo insieme la Ciclovia! Ritrovo alle ore 6.30 e alle 19.59 a Villa Terracini, Osteria Nuova. All’alba (6.30) lezione di yoga del risveglio e buoni per la colazione da utilizzare negli esercizi commerciali adiacenti. Al tramonto (ore 19:59) musica e aperitivo. – Ritrovo alle ore 10 all’Area Dosolo, Padulle. A cura di Sustenia, visita guidata della durata di due ore presso l’area naturalistica con apertura dell’Ecomuseo, a seguire degustazione di prodotti bio del territorio.

– Calderara di Reno: il bosco in primavera. Ritrovo alle ore 15 parcheggio di via Aldina a Calderara. Visita guidata all’area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale attraverso un percorso pedonale nel bosco golenale di oltre 30 ettari. L’area offre la peculiare visione del fiume Reno ancora in buona parte “selvatico” e quindi l’ecosistema fluviale in quest’area è variegato e permette di scoprire specie animali e vegetali di rilievo.

Domenica 16 aprile la grande festa a San Giovanni in Persiceto con due biciclettate, da Bologna e da Mirandola, per raggiungere il Parco Ex Arte Meccanica. Per tutta la giornata, laboratori, stand enogastronomici e stand del mondo bike! Inoltre, interventi istituzionali ed esperti parleranno di mobilità sostenibile e cicloturismo.

Alcuni eventi richiedono la prenotazione. Per informazioni cicloviadelsole.it