Persiceto Coraggiosa: l’Unione Terred’Acqua torna a vivere!

Un coma lungo più di un anno, la riabilitazione sarà complessa, si sono perse energie e funzioni vitali.

Nel Consiglio di lunedì 24 gennaio tutte le forze politiche hanno dichiarato di volersi impegnare e ne è scaturita una governance in cui il centro sinistra ha votato un Presidente di centro destra e il centro destra ha votato tutte le cariche che andranno al centro sinistra. Una soluzione difficile da comprendere, più amministrativa che politica, dettata da un senso di responsabilità da tutti dichiarato. Che l’Unione sia indispensabile per attingere ai fondi del PNRR lo sappiamo, ma le oltre 83.000 persone che costituiscono quest’ampia Comunità meritano ben altro: innanzitutto servizi efficienti, salvaguardia del patrimonio comune, progetti lungimiranti, di area vasta che traguardino il profilo dei campanili. I dipendenti, che in questi anni hanno subito forti penalizzazioni, devono essere al centro della “cura” perché sono loro che qualificano la marcia della macchina amministrativa.

Ci auguriamo che il senso di responsabilità non rimanga nelle dichiarazioni ma sia effettivo, non circostanziale, e permanga ben oltre quello che sarà l’orizzonte temporale per accedere ai fondi del PNRR, perché il bene dell’Unione è il bene della sua Comunità.Il nostro impegno sarà quello di vigilare con costanza ciò che avverrà nell’Unione, tenere informata la cittadinanza, raccoglierne le istanze e sensibilizzare i consiglieri che le vorranno sostenere.

dalla pagina Fb Persiceto Coraggiosa