Lorenzo Pellegatti eletto Presidente dell’Unione Terred’Acqua

Durante il Consiglio dell’Unione “Terred’acqua” di lunedì 24 gennaio è stato eletto come nuovo Presidente dell’Unione il Sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti, che in seguito alla votazione ha riassunto i punti strategici per il mandato 2022-2024.

Nella seduta consiliare del 24 gennaio 2022, il Sindaco Lorenzo Pellegatti è stato eletto Presidente dell’Unione “Terred’acqua” con 17 voti su 22 (5 astenuti), mentre come vice Presidente è stato eletto il Sindaco di Crevalcore Marco Martelli. Come Presidente e Vice Presidente del Consiglio dell’Unione sono stati eletti rispettivamente i consiglieri Michael Santi e Gian Piero Mericio.

A seguito dell’elezione Lorenzo Pellegatti ha dichiarato: “Ringrazio anzitutto la Commissaria Rita Stentella per aver portato a termine il prezioso incarico di chiudere ed approvare i bilanci degli ultimi anni e tutti i dipendenti dell’Unione che in modo silenzioso ma estremamente efficiente hanno svolto le loro attività al servizio dei sei comuni di Terred’acqua. Ringrazio poi i colleghi amministratori per avermi dato fiducia e approvato la mia candidatura. Ho accettato di candidarmi alla presidenza dell’Unione, a seguito della gestione commissariale, nell’ottica di perseguire il buon governo del nostro territorio, unire e coordinare le forze per accedere ai finanziamenti del Pnrr in modo da farlo crescere e poter uscire al meglio da questo lungo e difficile periodo gravato dalla pandemia. Sarà mia cura nei prossimi giorni incontrare la Commissaria per il passaggio delle consegne e coordinarmi con gli altri Sindaci dell’Unione e i responsabili degli uffici per definire i futuri piani operativi”.

Il Presidente Pellegatti ha poi riassunto alcuni punti strategici per il mandato 2022-2024.

Uno degli impegni principali riguarderà la mobilità sostenibile e lo sviluppo di una rete di collegamenti che vada oltre i confini del singolo Comune. In particolare, uno degli obiettivi sarà dare continuità al progetto della Ciclovia del Sole, che costituisce un rilevante asse di collegamento Nord-Sud, “realizzando un altrettanto importante asse ciclabile Est-Ovest che consentirà di unire Modena con Ferrara ricavato sia su percorsi già realizzati e sia su altri naturali esistenti”.

Nell’ambito del turismo, “la scommessa per i prossimi anni è che l’accresciuto flusso turistico non rimanga concentrato esclusivamente sulla città di Bologna, ma si diffonda in modo più omogeneo anche sui nostri territori della pianura Ovest. […] L’obiettivo che ci si pone è che il turismo diventi un’attività capace di incrementare l’economia del territorio e accresca l’occupazione”.

Quanto ai servizi gestiti dall’Unione, “il Siat (Servizio informatico associato di Terred’acqua) dovrà porsi l’obiettivo così come disposto dallo stesso Pnrr, di rendere la Pubblica Amministrazione la migliore alleata di cittadini e imprese, con un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili”. Anche il Servizio di gestione del personale è sempre più fondamentale per il funzionamento dei Comuni: “la precarietà dell’Unione negli ultimi anni e le incertezze sul futuro hanno provocato un’emorragia di personale e una conseguente sofferenza in tutti i servizi che dovrà essere superata con un’adeguata campagna di reclutamento”. In particolare, risulta indispensabile reclutare il personale specifico per la Centrale Unica di Committenza affinché l’Unione sia autonoma nel gestire le numerose procedure di gara.

Un altro importante obiettivo riguarderà i progetti di inclusione e sostegno alle persone vulnerabili rispetto al quale Pellegatti ha sottolineato la necessità di “rilanciare l’Ufficio di Piano con lo scopo di elaborare progettualità per una strategia condivisa che risponda ai nuovi bisogni emergenti anche sul nostro territorio per l’area minori, disabili ed anziani, in stretto coordinamento con il Distretto Sanitario Pianura Ovest e con Asp Seneca. Al fine anche di contrastare la dispersione scolastica e la dispersione sociale, risulta pure strategico realizzare un centro adolescenti nella vicinanza agli istituti superiori e di facile accessibilità per i mezzi pubblici, aperto ai giovani da 12 a 24 anni”.

Non ultimo, Pellegatti ha citato l’impegno per il rafforzamento della sanità territoriale con “interventi, anche strutturali, in tutti i comuni, per restituire presidi di prossimità dove i cittadini di possano trovare risposta. […] In questo contesto dovrà essere affrontata la mancanza di medici di medicina generale, prime sentinelle di una sanità del territorio e di raccordo con i pazienti”.

Seguendo questo link è possibile visionare la registrazione della seduta consiliare del 24 gennaio 2022

Ufficio stampa Comune Persiceto