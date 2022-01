25 e 26 gennaio: “Respect” al cinema Giada di Persiceto

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 25 e mercoledì 26 gennaio alle ore 21 è in programma “Respect”, di Liesl Tommycon LeRoy McClain, Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Tate Donovan, Audra McDonald. Stati Uniti 2021, biografico, durata 145’.

Il film segue la vita della cantante Aretha Franklin, dall’ascesa verso il successo, quando da piccola faceva parte del coro della chiesa di suo padre, fino a diventare una delle più grandi voci iconiche della musica americana e mondiale. La giovane Aretha, orfana di madre, viene spinta dal padre a seguire la strada della musica, ma giunta a New York, dove registra ben quattro album jazz, non riceve quella fama tanto agognata. È allora che su consiglio della cantante Dinah Washington, Aretha decide di trovare la sua voce, la sua identità artistica, e cantare canzoni che piacciano a lei e non a suo padre. La giovane inizia così a delineare il suo sound, ma questo è anche il periodo in cui iniziano gli alterchi con suo padre e nel quale Aretha si lega sentimentalmente a Ted White, che diventa anche il suo manager. Nonostante i primi passi trionfanti della sua carriera, nella sua vita privata iniziano ad addensarsi sempre più ombre, come i periodi turbolenti della storia americana, l’omicidio di Martin Luther King, suo amico di famiglia.

Appuntamenti successivi:

Costo:

Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani) € 5,00.

Green Pass obbligatorio

Per informazioni:

Tel: 051.822312, www.cinemagiada.it