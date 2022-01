Orti comunali: disponibilità a Crevalcore

Si ricorda che è possibile richiedere, possibilmente entro il 15/02/2022, un orto comunale se si fa parte delle seguenti categorie:



– pensionata/o,

– cassaintegrata/o,

– disoccupata/o,

– lavoratrice/tore in mobilità.

Dal 9 marzo 2021 il Comune di Crevalcore ha approvato il nuovo Regolamento per l’assegnazione e gestione dell’area adibita ad orti comunali.

Gli orti sono appezzamenti di terreno che vengono destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ecc. Non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare e consentono, a chi se ne occupa, un sano impiego del tempo libero, facilitando occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali.

L’assegnazione temporanea di un orto comunale ha i seguenti obiettivi:

a) prioritariamente coinvolgere le/i pensionate/i in attività occupazionali al fine di rompere l’isolamento e per incentivare i momenti di socializzazione ed incontro;

b) secondariamente offrire una opportunità di sostegno temporaneo alle/ai cittadine/i che fruiscono di ammortizzatori sociali o si trovano in stato di disoccupazione;

c) destinare un numero tra i cinque e i dieci lotti di terreno ad “orto sociale” a cittadine/i disabili e/o segnalate/i dai Servizi Sociali territoriali a fronte di un progetto sociale redatto e seguito dall’Assistente sociale di riferimento.

Se interessati rivolgersi al Servizio alla Comunità tel. 051-988446, oppure consulta il sito del Comune di Crevalcore “Orti Comunali”.

comune.crevalcore.bo.it