Proloco, insieme ai cori Cat Gardeccia e Valpergine, considerata l’attuale situazione sanitaria di diffusione covid, ha ritenuto di comune accordo anche con la Parrocchia, di rinviare il concerto previsto in Collegiata per il prossimo 8 gennaio 2022.

L’iniziativa è comunque soltanto rinviata appena la situazione sanitaria lo potrà permettere in totale sicurezza.

dalla pagina Fb Pro Loco S. Giovanni in Persiceto