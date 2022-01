Persiceto, saluto del sindaco al Comandante Davide Rossitto

Nella mattina di martedì 11 gennaio il sindaco Lorenzo Pellegatti ha salutato Davide Rossitto, già comandante della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto dal 2016 e ora, dopo aver superato il concorso Ufficiali dei Carabinieri, trasferito a Cesenatico come Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della cittadina rivierasca.

“Ringrazio e saluto sentitamente il comandante Davide Rossitto – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pellegatti -che ha prestato servizio nel nostro Comune per oltre cinque anni, contribuendo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare voglio ricordare l’impegno, la professionalità e la passione che ha dedicato a progetti promossi in collaborazione con l’amministrazione comunale, come quelli sulle vittime di violenza di genere o sulle truffe ai danni degli anziani, senza dimenticare gli incontri con le scolaresche sul cyberbullismo”.

Per l’occasione, durante la quale era presente anche il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Persiceto, il Maggiore Ciro Imperato, il sindaco Pellegatti ha consegnato al comandante Davide Rossitto una pergamena commemorativa e di ringraziamento.

