Calderara, quarto appuntamento per la rassegna di teatro Spazio Reno

Prosegue domenica 20 febbraio la stagione teatrale invernale del teatro Spazio Reno di Calderara. Sul palco di via Roma alle ore 17 andrà in scena Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino, della Compagnia Arione de Falco, uno spettacolo per tutti, nonni, genitori e bambini a partire dai 5 anni. È la storia di due generazioni lontane, che si incontrano, si prendono per mano e iniziano a camminare insieme: sarà una fuga avventurosa, rocambolesca e tenera di un bimbo e di un’anziana signora.

“Andiamo a teatro?”, partita lo scorso 23 gennaio con “Naso d’argento” e giunta ora al quarto appuntamento, è una rassegna composta di 9 date fra gennaio e aprile: un cartellone ricco di contenuti stimolanti, con spettacoli di alta qualità, nota caratteristica di una proposta che da sempre si rivolge prevalentemente ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, senza però dimenticare gli adulti e gli appassionati del teatro dialettale.

Spazio Reno propone dunque 8 date fino al 27 marzo, più una speciale e gratuita in occasione dell’Ecofesta 2022, iniziativa legata ai temi ambientali e della sostenibilità che si spera possa riprendere dopo due anni di interruzione dovuta all’ emergenza sanitaria. Tutti gli spettacoli si svolgono in sicurezza e vengono gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Gli appuntamenti sono a cura di Culturara, il sistema culturale di Calderara di Reno.

Di seguito i dettagli del prossimo evento.

Domenica 20 febbraio – ore 17:00

Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino

Compagnia Arione de Falco

spettacolo per nonni, famiglie e bambini a partire dai 5 anni

teatro d’attore

di e con Annalisa Arione e Dario de Falco

musiche Enrico Messina

Spettacolo Vincitore di IN-‐BOX Verde 2021

Un incontro tra generazioni lontane: Marco ha sette anni. Un giorno è così arrabbiato che scappa di casa. Lina i suoi sette anni li ha compiuti almeno dieci volte ma anche lei è scappata. Questa è l’avventurosa e rocambolesca fuga di un bimbo e di un’anziana signora che senza saperlo si stanno cercando.

Uno spettacolo che racconta in modo solo apparentemente semplice il rapporto tra infanzia e vecchiaia, disegnando semplicemente sul palco, senza bisogno di altri artifici se non quelli essenziali del teatro, due figure di estrema credibilità. Gli attori infatti sono completamente soli sul palco: nessuna scenografia, nessun oggetto di scena, pochi ed essenziali gesti, spesso disegnati nell’aria, una narrazione di parole lievi e leggere.

Un viaggio sghembo, stralunato e notturno in una città qualsiasi, dove il tappeto musicale composto da un impasto di musiche al pianoforte che spaziano da composizioni di Gershwin ad altre dello stesso Messina fino ai rumori perturbanti della città, amplifica l’innocenza dei due protagonisti creando una dimensione di sorpresa e spaesamento che coinvolge, commuove e infonde grande tenerezza.

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso:

Biblioteca Comunale Rinaldo Veronesi

tel. 051.6461247

biblioteca@comune.calderaradireno.bo.it

tel. 051.6461247 biblioteca@comune.calderaradireno.bo.it Casa della Cultura Italo Calvino

tel. 342.8857347

casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it

Ufficio stampa e comunicazione Comune Calderara