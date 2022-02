Furti in un centro di smistamento, un arresto a Calderara

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale sono intervenuti lunedì 31 gennaio, verso le ore 19, in un’azienda di trasporto e spedizioni internazionali, con sede a Calderara di Reno, a seguito della segnalazione di un addetto alla sicurezza.

I militari dell’arma hanno così arrestato un 19enne rumeno mentre stava rubando la merce dal magazzino in procinto di essere spedita. Un iPhone, un bracciale, un anello e un ciondolo in argento di marca Pandora, del valore complessivo di circa 2.000 euro, sono stati recuperati in flagranza di reato, mentre altro materiale sottratto veniva recuperato nell’abitazione del giovane; altri telefoni e monili per un valore di 12mila euro.

Il 19enne è stato arrestato per tentato furto aggravato, ricettazione e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.