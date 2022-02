Il Comune di Calderara illuminato con i colori dell’Ucraina

Il Comune di Calderara stasera è illuminato con i colori dell’Ucraina e con la bandiera della pace esposta.

Invito tutti ad esporre la bandiera della pace.

Un piccolo ma grande simbolo di vicinanza alla popolazione colpita e di assoluto ripudio di questa guerra e di ogni guerra.

Questa pandemia, tra le tante cose, dovrebbe averci insegnato che siamo tutti sulla stessa barca, ma evidentemente non è così per tutti.Quanto sta accadendo riguarda direttamente ciascuno di noi.

Non si può assistere inermi a quello che sta succedendo e per questo anche i simboli assumono di più la loro importanza.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone