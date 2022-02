Nuova Area Covid Pronto Soccorso di Persiceto

Arriviamo un po’ lunghi e dopo qualche sollecitazione… ma va bene così!

Da diversi anni sono stati allentati (se non tolti) i vincoli di spesa agli enti locali e abbiamo visto come progetti pensati negli anni precedenti hanno preso forma!

Questo mi fa piacere perché la visione che si aveva allora è stata condivisa!

Sono arrivate le risorse per affrontare la pandemia e vediamo ammodernamenti e adeguamenti dei nostri ospedali che solo qualche anno fa ci potevamo solo sognare!

Ora con il PNRR non sprechiamo l’opportunità di ulteriori interventi, non solo strutturali ma anche sui servizi. Il prossimo futuro sarà deciso da cosa chi amministra riuscirà a fare ora!

dal profilo Fb di Renato Mazzuca